Назван обладатель спецприза в номинации «Самая патриотическая семья»

Фото: группа «Татарстан Алга» в соцсети «ВКонтакте»

В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладателем спецприза (робота-пылесоса Xiaomi) благодаря выигрышу в специальной номинации «Самая патриотическая семья» стал Анатолий Галкин из Казани.

Конкурс «Всей семьей на выборы» проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники конкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17. Информация о победителях публикуется в группе «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 18.30 она достигла 40%.