«Вносим вклад в будущее вдали от дома»: бойцы СВО проголосовали на передовой

Бойцы, выполняющие свой долг в зоне СВО, принимают участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва. Сюжет о голосовании воинов показали в ходе общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!».

«Я сегодня принял участие в голосовании, потому что считаю, что от этого зависит наше будущее», – уверен боец с позывным Монах.

В относительно тыловых районах процесс голосования организован так же, как и в глубоком тылу: здесь представлена информация о кандидатах, кабинки или даже отдельные комнаты для голосования, стационарные и переносные урны.

Боец Мамай из батальона «Алга» принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, поскольку считает проявление гражданской позиции особенно это важным в нынешнее неспокойное время.

«Находясь вдали от своего дома, выполняя задачи специальной военной операции, мы также участвуем выборах своей страны, которая нас всегда и везде поддерживает. Мы стараемся внести вклад в свое будущее, даже находясь здесь», – отметил боец Нохча.