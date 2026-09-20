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Общество 20 сентября 2026 08:42

«Вносим вклад в будущее вдали от дома»: бойцы СВО проголосовали на передовой

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Бойцы, выполняющие свой долг в зоне СВО, принимают участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва. Сюжет о голосовании воинов показали в ходе общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!».

«Я сегодня принял участие в голосовании, потому что считаю, что от этого зависит наше будущее», – уверен боец с позывным Монах.

В относительно тыловых районах процесс голосования организован так же, как и в глубоком тылу: здесь представлена информация о кандидатах, кабинки или даже отдельные комнаты для голосования, стационарные и переносные урны.

Боец Мамай из батальона «Алга» принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, поскольку считает проявление гражданской позиции особенно это важным в нынешнее неспокойное время.

«Находясь вдали от своего дома, выполняя задачи специальной военной операции, мы также участвуем выборах своей страны, которая нас всегда и везде поддерживает. Мы стараемся внести вклад в свое будущее, даже находясь здесь», – отметил боец Нохча.

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14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» – прямая трансляция
14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» – прямая трансляция
#Выборы-2026 #выборы депутатов госдумы
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