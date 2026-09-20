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Общество 20 сентября 2026 05:12

Эксперт Кургузов: «Новый закон даст селлерам больше свободы, но усилит контроль»

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Закон о платформенной экономике с 1 октября изменит правила работы на рынке онлайн-торговли. Исполнительный директор «Оборот.Ру» Иван Кургузов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие изменения ждут продавцов на маркетплейсах.

По словам эксперта, одним из главных результатов закона станет появление единой и понятной терминологии для всех участников рынка.

Ключевым изменением для селлеров Кургузов назвал ограничение возможностей маркетплейсов самостоятельно менять торговые условия. Теперь площадки должны предупреждать продавцов об ухудшении условий за 45 дней, а размер скидок не может опускаться ниже установленного порога цены.

Эксперт отметил, что новый закон в некоторой степени сместил баланс в пользу продавцов, поскольку маркетплейсы получили меньше возможностей самостоятельно менять условия торговли.

При этом новые возможности для селлеров сопровождаются дополнительным контролем. Маркетплейсы должны будут передавать в Федеральную налоговую службу всю налоговую информацию о продавцах. По оценке Кургузова, это может усложнить работу селлеров.

#маркетплейс #экономика #онлайн торговля
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