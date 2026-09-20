Эксперт Кургузов: «Новый закон даст селлерам больше свободы, но усилит контроль»
Закон о платформенной экономике с 1 октября изменит правила работы на рынке онлайн-торговли. Исполнительный директор «Оборот.Ру» Иван Кургузов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие изменения ждут продавцов на маркетплейсах.
По словам эксперта, одним из главных результатов закона станет появление единой и понятной терминологии для всех участников рынка.
Ключевым изменением для селлеров Кургузов назвал ограничение возможностей маркетплейсов самостоятельно менять торговые условия. Теперь площадки должны предупреждать продавцов об ухудшении условий за 45 дней, а размер скидок не может опускаться ниже установленного порога цены.
Эксперт отметил, что новый закон в некоторой степени сместил баланс в пользу продавцов, поскольку маркетплейсы получили меньше возможностей самостоятельно менять условия торговли.
При этом новые возможности для селлеров сопровождаются дополнительным контролем. Маркетплейсы должны будут передавать в Федеральную налоговую службу всю налоговую информацию о продавцах. По оценке Кургузова, это может усложнить работу селлеров.