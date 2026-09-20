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Общество 20 сентября 2026 08:24

По России явка на выборах в Госдуму достигла 45,1%

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По России явка на выборах в Госдуму достигла 45,1%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Явка на выборах депутатов Государственной Думы РФ по федеральному округу по состоянию на 07:50 мск составила 45,1%. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России.

«Ход голосования по федеральному округу – 45,1%», – говорится в сообщении ЦИК РФ.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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