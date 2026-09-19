Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об образовании неких Сил искусственного интеллекта – наподобие Космических сил США, созданных по его указанию в 2019 году.

В основанной им социальной сети Truth Social американский лидер обрушился на мистификации, которые, по его мнению, в течение многих лет «создавались радикальными левыми демократами с целью разрушить» США. Последней из них, по его словам, стали заявления об опасности искусственного интеллекта.

«Мы ни в коем случае не будем препятствовать или сдерживать рост этой невероятной индустрии. Напротив, мы будем поддерживать ее, помогать ей и следить за ней по мере ее развития! Однако мы также будем выявлять ПЛОХОЕ, и мы можем очень легко делать это с помощью уже существующей системы уголовного и гражданского правосудия», – поделился своим видением предпочтительного образа действий Трамп.

«С этой целью я создаю Силы ИИ, подобно тому как я создал Космические силы, которые достигли колоссального УСПЕХА во время моего первого президентского срока», – добавил Президент США, пообещав в ближайшем будущем также объявить о назначении «Царя ИИ» – то есть чиновника, отвечающего за развитие технологий искусственного интеллекта в Штатах.

«ИИ – это новая промышленная революция или [новый] интернет, но он будет еще масштабнее и окажет еще большее влияние, возможно, на его долю будет приходиться до 25% ВВП нашей страны. Мы опережаем Китай и весь остальной мир, и я намерен сохранить это положение!» – заключил Дональд Трамп.

Вместе с тем политик не уточнил, станут ли Силы искусственного интеллекта новым видом Вооруженных сил США – подобно Космическим силам.