Фазлеева рассказала, каким видит Татарстан в будущем

Скриншот трансляции ТНВ

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказала о семейной традиции участия в голосовании и объяснила, почему считает важным приходить на избирательные участки вместе с близкими. Сама вице-премьер уже приняла участие в голосовании.

Особое значение, по словам Фазлеевой, для нее имеет сама идея «Всей семьей на выборы». При этом понятие семьи, отметила вице-премьер, сегодня можно обозначить гораздо шире.

«Мне очень нравится сочетание слов: время быть вместе, всей семьей на выборы. Семья – это не просто мама, папа, дети. На мой взгляд, сегодня это аналог слова «команда». Предприятие – это тоже семья, люди, которые вместе реализуют добрые дела, – тоже семья. Но мне кажется, что слово «семья» теплее, чем «команда», – сказала Фазлеева.

Скриншот трансляции ТНВ

Она подчеркнула, что участие в голосовании связывает с ответственностью за дальнейшие изменения в республике и будущее детей.

«Для меня «Всей семьей на выборы» – это когда мы все вместе, единой силой идем, чтобы выразить свой голос. Проголосовать за изменения, которые мы видим, за федеральные и республиканские программы, благоустройство наших дворов, новые школы, новые детские сады. Проголосовать за будущее наших детей», – отметила вице-премьер.

Фазлеева призвала приходить на участки вместе с родными, соседями и коллегами. По ее словам, накануне она увидела на одном из участков много семей с детьми.

«Было такое впечатление, что детей больше, чем взрослых. И это так здорово, потому что рядом мама, папа, брат, сестра. На участке были спортсмены, дети подбегали к ним фотографироваться. Может быть, ребенок до этого даже не знал о таком виде спорта, а сегодня узнал, и, может быть, это будет его судьба, его выбор», – рассказала она.

Скриншот трансляции ТНВ

Говоря о высокой явке в Татарстане, Фазлеева связала ее с тем, что жители видят происходящие в республике изменения.

«Я думаю, традиционно высокая явка связана с тем, что люди действительно видят позитивные изменения и идут для того, чтобы они не останавливались. Несмотря на сложнейшие вызовы и ситуации, которые сегодня есть в экономике и политике, люди понимают, что это важный момент гражданской ответственности каждого из нас», – заявила вице-премьер.

Отвечая на вопрос о том, каким она видит Татарстан в будущем, Фазлеева подчеркнула роль жителей республики в ее развитии.

«Я глубоко уверена, что сила земли всегда в людях – тех, которые дарят этой земле самих себя, воплощают свои мечты в труде. Я вижу Татарстан таким же ярким, таким же необычным. Мы гостеприимные, добрые, созидательные – как Татарстан, потому что люди такие», – заключила она.