Глава Духовного собрания мусульман России принял участие в голосовании

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов накануне вместе с супругой проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва. Голосование прошло на избирательном участке №1390 в районе Лефортово в Москве.

Крганов также выступил наблюдателем на участке как член Общественной палаты России. По его словам, в первые два дня голосования здесь наблюдался стабильный поток избирателей, нарушений зафиксировано не было.

На участке числятся 6 886 избирателей, еще 66 человек прикрепились к нему из других регионов. Для 19 граждан, которые не смогли самостоятельно прийти на участок по возрасту или состоянию здоровья, организовали голосование на дому.

На информационных стендах размещены сведения о партиях и кандидатах, с которыми избиратели могут ознакомиться перед голосованием.

«Желаю нашей стране процветания и развития», – заключил Альбир Крганов.