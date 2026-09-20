Кондратьев: голосование в Татарстане в третий день идет штатно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Голосование в Татарстане в третий, заключительный день выборов депутатов Госдумы проходит штатно, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев по ВКС.

«Ровно 8 часов утра в Татарстане открылись и приступили к работе все 2742 участковые избирательные комиссии», – сказал Кондратьев.

По итогам двух дней голосования явка избирателей на выборы депутатов Госдумы в Татарстане составила 57,8%.

На избирательных участках работают наблюдатели, в том числе международные миссии стран СНГ, а также камеры видеонаблюдения. Сегодня наблюдатели стран СНГ находятся в муниципальных районах республики, знакомятся с работой избирательных комиссий и общаются с избирателями. В завершение дня они посетят избирательные участки в Казани.

До 14:00 20 сентября участковые комиссии принимают заявления о голосовании на дому. Такой возможностью могут воспользоваться избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности, необходимости ухода за нуждающимися или по другим уважительным причинам не могут прийти на участок.

За пределами России образовано 330 избирательных участков в 152 странах мира.

Избирательные участки в Татарстане будут работать до 20:00.