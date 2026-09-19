Результаты розыгрыша второго авто на конкурсе «Всей семьей на выборы» отменены

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Результаты розыгрыша второго из трех автомобилей Sollers ST8 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» отменены из-за несоблюдения условий конкурса. Об этом сообщается в группе «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы связались с победительницей и выяснили, что ей всего 15 лет и она указала не соответствующий действительности возраст на своей странице. «Согласно п. 7.10 Положения, участниками фотоконкурса могут быть только лица, достигшие 18 лет. В связи с этим результат не может быть засчитан», – поясняется в сообщении.

Теперь второй Sollers ST8 будет разыгран завтра вечером – вместе с третьим автомобилем.

Конкурс «Всей семьей на выборы» проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники конкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17. Обладательницей первой машины накануне стала Гульфия Абдуллова из Пестречинского района РТ.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по итогам двух дней голосования составила 57,8%. В целом по России она оказалась равна 44,38%.