14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» – прямая трансляция

Фото: ТНВ

Сегодня, в заключительный день выборов в Государственную Думу России IX созыва, на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» состоится 14-часовой общереспубликанский телемарафон «Всей семьей на выборы!». Он начнется в 8.00 по московскому времени и завершится в 22.00.

Посмотреть трансляцию марафона можно также в официальной группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте телеканала.

Планируется, что в большой студии ТНВ побывают звездные семьи Татарстана, трудовые династии, пары-юбиляры и молодожены. В общей сложности ожидаются более 200 гостей, отмечают на телеканале.

В рамках телемарафона предусмотрена работа зоны «Голос Республики» – там выступят политологи, историки, социологи и общественники. Другую площадку под названием «Семейная гостиная» посетят представители трудовых династий и многодетные семьи Татарстана.

Одной из особенностей телемарафона станет проведение в прямом эфире трех церемоний «золотых свадеб» для пар, проживших вместе 50 лет. Для них постараются воссоздать свадебную атмосферу полувековой давности (включая букеты гладиолусов, кольца, документы и свадебный танец).

Помимо прочего, зрителей ждут 16 музыкальных номеров, включения почти из десяти городов и районов республики и семь специальных выпусков новостей.

В последний день фотоконкурса «Всей семьей на выборы» во время марафона будут разыграны оставшиеся призы – 11 смартфонов iPhone 17 и два автомобиля Sollers ST8 (розыгрыш второго из них был отменен накануне из-за нарушения правил победителем).

Конкурс проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по итогам двух дней голосования составила 57,8%. В целом по России она оказалась равна 44,38%.