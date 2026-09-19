В Нижнекамске продолжают голосовать участники и ветераны спецоперации

В Нижнекамске участники и ветераны специальной военной операции продолжают голосовать на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом в своем канале рассказал глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев.

«Знаю многих лично и знаю, насколько для них (военнослужащих действующей армии – прим. Т-и) важно оставаться частью жизни родного города», – прокомментировал участие бойцов в выборах мэр Нижнекамска.

Глава муниципалитета упомянул в качестве примера находящихся в отпуске Евгения Рязанова и Айрата Шакирова, которые уже проголосовали.

Сегодня же отдал свой голос на выборах ветеран спецоперации, общественный деятель, победитель первого чемпионата по профессиональному мастерству для участников СВО «Абилимпикс» Артур Барабанов. «Сегодня он активно участвует в общественной жизни Нижнекамска, помогает другим ветеранам, развивается сам и своим примером поддерживает тех, кто рядом. Гордимся нашими ребятами!» – заключил Радмир Беляев.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 18.30 она достигла 40%.

Видео: max.ru/channel_Radmir_Belyaev.