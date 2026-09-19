Токаев предложил полностью запретить граффити в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казани в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за полный запрет граффити на территории этой центральноазиатской страны. Соответствующее заявление политик сделал в ходе республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Как сообщает пресс-служба администрации казахстанского лидера, Токаев охарактеризовал граффити как «проявления вандализма и злостного хулиганства». Он поручил акиму столицы страны, Астаны, Женису Касымбеку принять жесткие меры против тех, кто создает граффити на стенах общественных зданий.

На взгляд Токаева, «в казахстанских городах этого допускать нельзя». В связи с этим он выразил уверенность в необходимости «принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого „творчества“, уродующего муниципальные территории по всему миру».