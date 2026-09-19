«Важно не оставаться в стороне»: чемпион Европы проголосовал в Кукморском районе
На избирательном участке №1675 в деревне Янцобино Кукморского района проголосовал чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по борьбе на поясах Альберт Шангараев.
После голосования спортсмен отметил важность участия граждан в жизни страны.
«Будущее нашей страны зависит от каждого из нас. Поэтому важно не оставаться в стороне, проявлять свою гражданскую позицию и понимать, что от нашего выбора зависит то, каким будет наше будущее», – сказал Альберт Шангараев.
Он также призвал земляков ответственно относиться к своему гражданскому долгу и участвовать в голосовании.
Фото и видео: «Кукмор-информ».