«Важно не оставаться в стороне»: чемпион Европы проголосовал в Кукморском районе

На избирательном участке №1675 в деревне Янцобино Кукморского района проголосовал чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по борьбе на поясах Альберт Шангараев.

После голосования спортсмен отметил важность участия граждан в жизни страны.

«Будущее нашей страны зависит от каждого из нас. Поэтому важно не оставаться в стороне, проявлять свою гражданскую позицию и понимать, что от нашего выбора зависит то, каким будет наше будущее», – сказал Альберт Шангараев.

Он также призвал земляков ответственно относиться к своему гражданскому долгу и участвовать в голосовании.