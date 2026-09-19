news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 сентября 2026 20:28

«Важно не оставаться в стороне»: чемпион Европы проголосовал в Кукморском районе

Читайте нас в
«Важно не оставаться в стороне»: чемпион Европы проголосовал в Кукморском районе

На избирательном участке №1675 в деревне Янцобино Кукморского района проголосовал чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по борьбе на поясах Альберт Шангараев.

После голосования спортсмен отметил важность участия граждан в жизни страны.

«Будущее нашей страны зависит от каждого из нас. Поэтому важно не оставаться в стороне, проявлять свою гражданскую позицию и понимать, что от нашего выбора зависит то, каким будет наше будущее», – сказал Альберт Шангараев.

Он также призвал земляков ответственно относиться к своему гражданскому долгу и участвовать в голосовании.

Фото и видео: «Кукмор-информ».

#Выборы-2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

19 сентября 2026
Свадебные наряды и апельсины от Чебурашки: второй день выборов в Татарстане

Свадебные наряды и апельсины от Чебурашки: второй день выборов в Татарстане

19 сентября 2026
Новости партнеров