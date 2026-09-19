В первый день выборов между УИКами Казани и ДНР состоялся телемост

В первый день выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва между участковой избирательной комиссией №288 Казани и одним из УИКов Донецкой народной республики состоялся телемост. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Татарстана.

В опубликованном ЦИК РТ видеоролике отмечается, что «председатели УИК знакомы много лет и договорились созвониться, чтобы дать старт голосованию».

Председатель УИК №288 Эльмира Скобелкина выразила надежду, что голосование будет проходить так же, как и всегда, потому что на этом участке «очень активные избиратели».

«Будущее России зависит сегодня от нас, от наших голосов», – выразила в свою очередь уверенность депутат Государственного Совета РТ Ольга Воронова.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по итогам двух дней голосования составила 57,8%. В целом по России она оказалась равна 44,38%.

Видео опубликовано пресс-службой ЦИК РТ.