Под Казанью экологи и охотпользователи спасли лебедя, провалившегося во впадину

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сегодня в Высокогорском районе Татарстана сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с охотпользователями охотхозяйства «Шушма» спасли краснокнижного лебедя-шипуна (Cygnus olor), который провалился в заполненную водой впадину и не мог выбраться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Неравнодушные жители деревни Соловцово заметили птицу и позвонили в службу 112. После этого специалисты оперативно выехали на место происшествия.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Прибывшие сотрудники госкомитета вошли в воду и, не причинив вреда, вытащили лебедя на берег. Птица не пострадала и как будто поблагодарила за спасение специалистов и сельчан взмахами крыльев.

В связи с сегодняшним инцидентом в ведомстве обратили внимание на то, что лебедям-шипунам очень тяжело выбираться из замкнутых пространств и глубоких впадин. Попавшая в ловушку, где нет места для разгона, птица становится абсолютно беспомощной, быстро теряет силы и может стать жертвой хищников.

Лебеди-шипуны прилетают на территорию Республики Татарстан, чтобы провести здесь лето и вывести потомство. Они могут останавливаться как на небольших озерах и прудах, так и на больших водоемах.