Татарстан голосует на выборах, гордость за Нижнекамск и ставки на спорт

В Татарстане проходят выборы в Госдуму РФ, Нижнекамск делает выводы из очередной террористической атаки ВСУ на город, в России будут лечить жертв букмекерских контор. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Выборы в Татарстане: почему важно пойти на избирательный участок

В России и Татарстане продолжаются выборы в Госдуму РФ. Они начались в пятницу и продлятся до воскресенья включительно. Проголосовать в любой из этих дней можно с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Участники видеоподкаста не давали советов, за какую партию голосовать, но объяснили, почему важно само решение пойти на избирательный участок. И поспорили, что такое выборы – право или гражданский долг.

Каждый избиратель на участке получит два бюллетеня: в первом предстоит выбрать политическую партию по единому федеральному округу, а во втором – одного из 17 кандидатов-одномандатников от Приволжского, Московского или Центрального округов.

А для избирателей, пришедших на участок и получивших специальный браслет, традиционно подготовлен ряд бонусов: бесплатный проезд в общественном транспорте все три дня; бесплатное посещение государственных музеев и музеев-заповедников; фотоконкурс во «ВКонтакте» под хештегами #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга с розыгрышем ценных призов и трех автомобилей.

Завтра, в воскресенье, с 14:00 у Центра семьи «Казан» пройдет праздник «Время быть вместе». Одним из событий станет вручение свидетельств о включении в Электронную доску почета республики. После официальной церемонии начнется концерт звезд татарской и российской эстрады, выступят Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Mia Boyka и Татьяна Куртукова, а также группы «Отпетые мошенники» и «Кар-мэн».

Неделя прошла под знаком сплочения всего Татарстана после террористической атаки на Нижнекамск в прошлое воскресенье Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

#ГордимсяНижнекамском: Татарстан – сплочение вместо страха

Неделя прошла под знаком сплочения всего Татарстана после террористической атаки на Нижнекамск в прошлое воскресенье. Нижнекамск уже не первый раз становится приоритетной целью преступных атак киевского режима. На этот раз пострадали 14 жителей, два человека погибли.

После атаки БПЛА в социальных сетях запустили флешмоб #ГордимсяНижнекамском. К нему присоединились жители разных районов Татарстана. Число этих публикаций с хештегом достигло 500, они набрали около 30 тыс. просмотров. Это означает, что Татарстан и город едины. Запугать жителей республики не удастся.

Нижнекамск продолжает готовить заглубленные помещения к использованию в качестве укрытий при угрозе атаки БПЛА. В подвалах устанавливают электронные замки, оснащают помещения необходимым инвентарем и обновляют информацию для жителей. Мэр Радмир Беляев поручил добиться, чтобы каждый горожанин заранее знал, где находится ближайшее укрытие. Как сказал мэр, отдельные случаи закрытых укрытий все еще есть. И будут предприняты меры. Очевидно, что это не последняя атака ВСУ на Нижнекамск.

Особые меры нужно предпринять по защите местного НПЗ. Если атаки на завод потеряют в эффективности, то киевский режим лишится мотивации атаковать Нижнекамск в таких объемах.

Государство впервые признало лудоманию болезнью и запустило возможность установить самозапрет Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Ставки на спорт – болезнь: почему необходимо особое «противоядие» для детей

Государство впервые признало лудоманию болезнью и запустило возможность установить самозапрет. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай объявил о вступлении в силу нового порядка оказания помощи по профилю «психиатрия-наркология». А граждане получили право добровольно внести себя в реестр лиц, отказавшихся от азартных игр.

Подать заявление можно через МФЦ или «Госуслуги», минимальный срок запрета – 12 месяцев, досрочно отозвать его нельзя. Законопроект о таком самозапрете группа депутатов внесла в Госдуму еще в июле 2024 года.

Букмекеры и казино теперь обязаны блокировать таким гражданам доступ к личным кабинетам, отказывать в приеме ставок, не выдавать фишки и не направлять рекламу. За первую неделю через МФЦ поступило 717 заявлений, еще около 2 тысяч – напрямую через БК «Фонбет».

Этого достаточно, чтобы защитить подрастающее поколение от ставок? За семь лет число делающих ставки выросло втрое: с 4,7 млн в 2018 году до 13 млн в 2025-м. Особенно тема актуальна в свете массовой рекламы букмекеров на статусных спортивных мероприятиях. Например, на домашних матчах «Ак Барса»: хоккейный клуб еще в 2022 году заключил контракт с одной из букмекерских контор. Да что там говорить, целая КХЛ тоже на договоре – у другого букмекера.

Некоторые даже говорят, что все это вкладывается в детский спорт. Но какой ценой? Не только разбитыми судьбами взрослых, но и подготовкой детей – стать новым источником доходов для букмекеров? Стоит ли запретить ставки, как это раньше сделали, например, с казино и онлайн-казино?

Эти вопросы обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.