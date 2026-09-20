Кондратьев и Фазлеева стали первыми гостями телемарафона «Всей семьей на выборы»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

На телеканале «Татарстан – Новый век» проходит 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».

Трансляция открылась традиционным выступлением Государственного камерного хора Республики Татарстан под руководством Миляуши Таминдаровой с песней «Мин яратам сине, Татарстан».

Одними из первых гостей марафона стали председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев и заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, а также семья ветерана специальной военной операции Владимира Павленкова.

«Только что объехал все участки. Все участки открыты в 8:00, идет активное голосование. Желаю всем удачи и успехов. Твой голос – сила России», – заявил в интервью корреспонденту «Татар-информа» Кондратьев.

Традиционно высокую явку Лейла Фазлеева связала с тем, что люди видят изменения.

«Абсолютно точно высокая явка на выборах связана с позитивными изменениями, которые люди не могут не видеть. Найти отрицательные очень легко, а видеть позитивное – это большая работа каждого из нас. Это работа тех, кто благоустраивает наши дворы, тех, кто ремонтирует объекты жилого сектора, учреждения образования, здравоохранения и культуры. Сегодня артисты и творческий сектор развивается как никогда, появляются новые институции. Крайне важно, что мы не стоим на месте и развиваемся. Как большая семья мы живем и прирастаем трудом каждого из нас, каждого жителя республики, и победами наших детей», – рассказала журналистам после эфира Фазлеева.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В рамках телемарафона предусмотрена работа зоны «Голос Республики», где выступят политологи, историки, социологи и общественники. Другую площадку под названием «Семейная гостиная» посетят представители трудовых династий и многодетные семьи Татарстана.

Одной из особенностей телемарафона станет проведение в прямом эфире трех церемоний «золотых свадеб» для пар, проживших вместе 50 лет.

Помимо прочего, зрителей ждут 16 музыкальных номеров, включения почти из десяти городов и районов республики и семь специальных выпусков новостей.

В последний день фотоконкурса «Всей семьей на выборы» во время марафона будут разыграны оставшиеся призы – 11 смартфонов iPhone 17 и два автомобиля Sollers ST8.

Конкурс проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября.

В Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.