В Челнах отставной каперанг пришел на выборы в парадном кителе

Фото: max.ru/channel_rimma

В Набережных Челнах отставной капитан 1-го ранга Хаматсалих Ильмухин пришел на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в парадно-выходном кителе. Об этом в своем канале рассказала пресс-секретарь мэра Автограда Римма Мухаметзянова.

«За спиной капитана 1-го ранга 40 лет морей, Северный флот и привычка держать осанку. Рядом с ним уже 55 лет супруга Закия Гареевна. Их шесть детей выросли, разлетелись по стране, подарив им на радость 15 внуков и 4 правнуков», – поделилась деталями биографии военного моряка пресс-секретарь главы Челнов.

По словам Мухаметзяновой, Хаматсалих Хайдарович отправился на избирательный участок пешком. Соседи почтительно здоровались, увидев живую легенду их района.

«Сам капитан говорит так: сегодня он выполняет задачу государственной важности точно так же, как когда-то вел боевой быстроходный корабль. Потому что отдать голос за будущее страны, где растут его внуки и правнуки, – это такая же часть присяги, как и охрана морских границ», – изложила пресс-секретарь мэра мотивацию каперанга.

Фото: max.ru/channel_rimma

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 18.30 она достигла 40%.