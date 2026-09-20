Более тысячи вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

Свыше тысячи вражеских беспилотников перехвачено и уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.