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Общество 20 сентября 2026 09:12

Айсылу Хакимуллина выиграла 23-й iPhone 17 на выборах в Татарстане

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Айсылу Хакимуллина выиграла 23-й iPhone 17 на выборах в Татарстане
Скриншот трансляции ТНВ

Обладательницей 23-го iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стала Айсылу Хакимуллина. Победительницу определили в прямом эфире телемарафона с помощью генератора случайных чисел.

«На 9 утра у нас принимает участие, внимание, 85 121 участник. Это те, кто успел выложить фотографию сегодня, плюс участники предыдущих двух дней», – рассказал телеведущий Артур Кортес.

Генератор случайных чисел выбрал номер 6 315, который принадлежит Айсылу Хакимуллиной. После проверки соблюдения условий конкурса она стала обладательницей смартфона.

Сегодня, 20 сентября, организаторы разыграют в общей сложности 11 iPhone 17 и два автомобиля Sollers ST8. Розыгрыш автомобилей запланирован ориентировочно на 21:00, после выступления Салавата Фатхетдинова на праздничном концерте у Центра семьи «Казан».

Напомним, накануне должен был определиться обладатель второго Sollers ST8. Победителя выбрали, однако результаты впоследствии отменили: при проверке выяснилось, что он не соответствовал возрастным требованиям конкурса. Поэтому второй автомобиль разыграют сегодня вместе с третьим.

Всего за три дня участники фотоконкурса могут выиграть 33 смартфона iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8. Для участия необходимо опубликовать фотографию с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

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#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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