Семья ветерана СВО из Казани: «Ходить на выборы – наша семейная традиция»

Скриншот трансляции ТНВ

Среди традиций семьи ветерана СВО Владимира Павленкова из Казани – голосование на выборах. Об этом члены семьи рассказали в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!».

«Выборы были важны всегда: и раньше, и сейчас. Ты отдаешь свой голос за свою страну. Когда голосуешь, ты надеешься на лучшее. Ходить на выборы – это традиция нашей семьи», – поделился ветеран.

Его супруга Чулпан – надежный хранитель тыла. Она волонтер и имеет награду от ветеранов ракетных войск за помощь фронту. Дети Владимира и Чулпан, Кирилл и Константин – суворовцы. Они мечтают продолжить путь военных.

«Они видят мой пример, как я отношусь к своей Родине, как я отношусь к тем же выборам. Все начинается с примеров родителей», – считает Владимир Павленков.