Россияне могут получить до 260 тыс. рублей за ремонт квартиры – юрист

Покупатели квартир в новостройках могут учесть расходы на отделку при получении имущественного налогового вычета. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Алексей Петропольский.

Вычет распространяется на покупку черновых и отделочных материалов, проектные работы и услуги ремонтной бригады. При этом расходы на ремонт вторичного жилья, сантехнику и мебель в него не входят.

«Лимит на отделку общий с покупкой – максимум 2 млн рублей базы, то есть до 260 тыс. рублей возврата на всю жизнь. Если сама квартира стоила 2 млн и дороже, лимит уже выбран покупкой, и добавить расходы на ремонт будет некуда. Отделка реально помогает вернуть больше только тогда, когда жилье обошлось дешевле 2 млн рублей», – рассказал Петропольский.

По словам юриста, оформить такой вычет можно только при покупке новостройки без отделки. Это должно быть зафиксировано в договоре долевого участия, переуступки или другом документе с застройщиком.

«В законе нет вычета за ремонт – есть вычет на отделку внутри общего имущественного вычета. Получить его можно только при покупке новостройки без отделки по ДДУ, переуступке или договору с застройщиком. В документе должно быть прямо написано, что квартира передается без отделки. Если указано "с чистовой отделкой" или про нее ничего не сказано, налоговая откажет», – заключил эксперт.