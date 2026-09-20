Глава ЦИК РТ рассказал о своей многолетней традиции голосовать на выборах

Скриншот трансляции ТНВ

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказал о ходе третьего дня голосования.

«Я рад вас всех приветствовать. Сегодня третий день голосования по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания девятого созыва, и мы его начинаем в отличном настроении», – сказал Кондратьев.

Он отметил, что избирательные участки в Татарстане работают с 8:00 до 20:00. Говоря о собственном участии в выборах, глава ЦИК РТ рассказал о своей многолетней традиции.

«За всю взрослую жизнь я не пропустил ни одних выборов. Голосую всегда на родном участке – в гимназии №75. Это уже традиция», – сказал Кондратьев.

По его словам, жители республики активно участвуют в голосовании.

«У нас в Татарстане голосуют много, избирательные участки полные. Всесторонние меры безопасности приняты. Огромное спасибо МВД, Росгвардии, Минздраву. Все спокойно и, самое главное, хорошее настроение», – подчеркнул глава ЦИК РТ.

Кондратьев добавил, что одним из главных приоритетов избирательной кампании являются открытость и легитимность голосования.

Он также напомнил, что работу выборов в республике обеспечивают 65 территориальных и 2 742 участковые избирательные комиссии. Их общий состав насчитывает 21,6 тыс. человек. Кондратьев поблагодарил членов комиссий за работу и пожелал им терпения, удачи и успехов в заключительный день голосования.