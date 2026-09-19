Наблюдатели из Казахстана посетили избирательные участки в Болгаре

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В ходе выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва прибывшая в Болгар делегация Миссии наблюдателей СНГ, включая представителей Казахстана, побывала на избирательных участках №2543 и 2544, находящихся в Спасском районном доме культуры. Об этом пишет местная газета «Новая жизнь».

Гостей сопровождали глава Спасского района РТ Роман Исланов и заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина. Наблюдатели ознакомились с организацией голосования на участках, осмотрели помещения для волеизъявления, пообщались с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями.

«Мы увидели, что голосование организовано хорошо. На участках созданы все условия, для того чтобы люди могли спокойно и свободно сделать свой выбор. Нам важно было убедиться в этом лично и пообщаться с коллегами», – прокомментировали увиденное сотрудники миссии.

Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу электорального процесса 18 сентября. Работа наблюдателей на избирательных участках началась в 8 часов утра в 20 регионах России, включая и Татарстан.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 18.30 она достигла 40%.