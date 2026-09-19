Глава Муслюмовского района пришел на выборы вместе с супругой Лилией
Глава Муслюмовского района Альберт Хузин проголосовал на избирательном участке №1987, расположенном в здании Муслюмовского лицея. На участок он пришел вместе с супругой Лилией.
Хузин высоко оценил работу избирательных комиссий и призвал жителей района проявить активность. Он также пожелал, чтобы выборы прошли организованно.
На участке №1987 были зарегистрированы 1309 избирателей.
Председатель участковой избирательной комиссии Илдар Мадяров отметил активность избирателей и также пожелал, чтобы голосование прошло спокойно.
Фото: «Муслюмово-информ».