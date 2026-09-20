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Общество 20 сентября 2026 09:27

Терентьев: Общественные наблюдатели ратуют за честные и чистые выборы

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Терентьев: Общественные наблюдатели ратуют за честные и чистые выборы
Скриншот трансляции ТНВ

Председатель Общественной палаты Татарстана Александр Терентьев в студии телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказал о семейной традиции участия в голосовании и роли общественных наблюдателей на выборах.

Терентьев сообщил, что уже проголосовал вместе с семьей. По его словам, ходить на выборы с близкими для него привычно с самого детства.

«Я помню себя еще мальчишкой, когда с родителями ходил на выборы. Всегда это был праздник: лимонад, вкусняшки, особое состояние духа. И сегодня мы, как у нас принято, проголосовали всей семьей», – рассказал он.

Говоря о работе общественных наблюдателей, Терентьев подчеркнул, что они не представляют интересы конкретных кандидатов или партий.

«Их отличает то, что они не за кого-то ратуют. Они ратуют за честные, чистые выборы, за то, чтобы все было организовано в соответствии с законодательством», – отметил председатель Общественной палаты РТ.

Скриншот трансляции ТНВ

По его словам, сегодня корпус общественных наблюдателей представляет собой большой коллектив подготовленных людей, многие из которых работают на выборах уже не первый раз.

«Это большой коллектив общественников, которые следят за чистотой выборов, помогают участковым избирательным комиссиям, помогают людям и, по сути, отвечают за легитимность избирательного процесса», – сказал Терентьев.

Он также обратил внимание на развитие Татарстана и назвал это одним из факторов активности жителей.

«Республика сегодня на подъеме. Огромное количество программ реализуется, и гражданам есть чем гордиться – республика успешно развивается», – заключил он.

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#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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