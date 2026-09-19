Явка на выборах в Татарстане составила 57,8%

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По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на 20.00 по московскому времени 19 сентября в Татарстане проголосовали 57,8% избирателей республики. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Завтра финальный день голосования», – напомнил глава республиканского Центризбиркома.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00. В целом по России к 18.30 явка достигла 40%.