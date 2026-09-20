В Турции ждут от Москвы и Киева ответа на призыв прекратить удары в Черном море

Турция ждет от России и Украины ответа на свое предложение о прекращении ударов по судам в акватории Черного моря. Об этом рассказал турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью телеканалу NTV.

«Первоочередная задача – поставки зерна по Черному морю. В отличие от энергоносителей, зерно – это продукт, который продают обе страны», – пояснил дипломат.

При этом, по словам главы МИД Турции, в Анкаре уже получили некоторые отклики и от Москвы, и от Киева.

Кроме того, Фидан, как отмечает издание Türkiye Gazetesi, констатировал, что хотя сейчас кажется сложным делом добиться реализации мирных инициатив, следует «продолжать двигаться вперед» и «не терять надежду».

Важность ситуации в Черном море для Анкары дипломат объяснил как тем, что атаки нацелены в том числе на турецкие суда, так и тем, что из-за ударов собранное зерно может не попасть на мировые рынки, что вызовет продовольственный кризис во многих странах.

Ранее, 17 сентября, Agence France-Presse узнало, что Турция направила России и Украине предложение, которое должно положить конец атакам на суда в Черном море.

В начале сентября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал создать «механизм, который на постоянной основе обеспечит безопасность торгового судоходства в Черном море».

До этого, в начале августа, турецкая сторона уже направляла Москве и Киеву предложение о введении моратория на удары по судам в акватории Черного моря. «<...> там, где никто не идет на уступки, война продолжается, наращивая свою интенсивность до тех пор, пока сама не создаст пространство для уступок», – говорил тогда Фидан.