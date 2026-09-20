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Общество 20 сентября 2026 09:42

Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

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Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые результаты выборов депутатов Государственной Думы РФ станут известны после 21:00 мск сегодня, 20 сентября. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

«Первые результаты выборов в Думу станут известны после завершения голосования на всех избирательных участках. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени», – сказал Булаев.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #цик рф
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