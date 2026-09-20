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Общество 20 сентября 2026 09:28

«Прошло в штатном режиме»: бойцы рассказали о голосовании в зоне СВО

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«Прошло в штатном режиме»: бойцы рассказали о голосовании в зоне СВО
Скриншот трансляции ТНВ

Военнослужащие, которые находятся в зоне проведения СВО, принимают участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. О том, как организовано голосование, бойцы рассказали съемочной группе «Челны-ТВ» в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!».

«Голосование прошло в штатном режиме. Нас вывезли с линии боевого соприкосновения в тыловой район, где проходило голосование», – объяснил боец с позывным Медведь.

Боец Пахом поделился, что старается никогда не пропускать выборы. Даже там, где сейчас идут боевые действия.

«Мы стараемся не пропускать выборы. Все было организовано у нас в закрытом режиме. Был выделен блиндаж, специально оборудованный. Мы заходили по одному человеку и голосовали. Большинство личного состава проголосовало», – рассказал он.

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#Выборы-2026 #выборы депутатов госдумы
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