«Прошло в штатном режиме»: бойцы рассказали о голосовании в зоне СВО

Скриншот трансляции ТНВ

Военнослужащие, которые находятся в зоне проведения СВО, принимают участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. О том, как организовано голосование, бойцы рассказали съемочной группе «Челны-ТВ» в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!».

«Голосование прошло в штатном режиме. Нас вывезли с линии боевого соприкосновения в тыловой район, где проходило голосование», – объяснил боец с позывным Медведь.

Боец Пахом поделился, что старается никогда не пропускать выборы. Даже там, где сейчас идут боевые действия.

«Мы стараемся не пропускать выборы. Все было организовано у нас в закрытом режиме. Был выделен блиндаж, специально оборудованный. Мы заходили по одному человеку и голосовали. Большинство личного состава проголосовало», – рассказал он.