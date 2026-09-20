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Общество 20 сентября 2026 04:20

Кинолог Голубев объяснил, почему собакам важен режим дня

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Кинолог Голубев объяснил, почему собакам важен режим дня
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Режим дня помогает собакам чувствовать себя в безопасности и поддерживать нормальную работу организма. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, предсказуемый распорядок не является очеловечиванием животных. Напротив, собакам он необходим именно потому, что они отличаются от людей.

«У людей в этом плане все более гибко, хотя и нам определенный распорядок дня тоже не помешает», – отметил Голубев в беседе с «Радио 1».

Эксперт пояснил, что регулярное время кормления связано с работой организма и пищеварением. Непоследовательный график, по его словам, может негативно влиять на желудочно-кишечный тракт.

Стабильный распорядок также помогает питомцу понимать, чего ожидать от окружающей среды, и снижает уровень стресса. При отсутствии привычного графика собака может пытаться самостоятельно контролировать ситуацию, например приносить поводок или скрестись у двери.

Отдельное значение имеет режим прогулок. Если регулярно откладывать выгул, собаке приходится долго терпеть, что со временем может привести к ослаблению тонуса сфинктеров и недержанию у пожилых животных.

При этом соблюдать распорядок с точностью до минуты необязательно.

«Конечно, вам не нужно бегать с секундомером и делать все строго по часам. Разница в час не столь критична. Важнее последовательность. Даже если вы проспали, спокойно придерживайтесь привычного распорядка дня. Не меняйте прогулку и завтрак местами. Бывают, безусловно, и исключения из правил: если питомец болен, плохо себя чувствует, на улице штормовая погода, прогулки можно отложить. Как только все наладится, возвращайте привычный распорядок дня», – добавил кинолог.

Для собак с хроническими заболеваниями расписание необходимо составлять совместно с ветеринарным врачом. В большинстве случаев даже таким животным нужны прогулки, однако их продолжительность и нагрузку следует уменьшить, оставив больше времени на отдых.

#кинологи #собаки
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