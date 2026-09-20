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Общество 20 сентября 2026 09:44

В Казани на ипподроме второй день подряд проходит фестиваль Open Space Market

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В Казани на ипподроме второй день подряд проходит фестиваль Open Space Market

На ипподроме в Казани стартовал двухдневный фестиваль Open Space Market. В течение 19 и 20 сентября на территории Казанского ипподрома развернулась ярмарка с осенней тематикой. Свои товары представляют бренды со всей страны: одежду, украшения, косметику, парфюмерию и аксессуары.

Для гостей организованы лекции по психологии, кинематографу, искусственному интеллекту и цифровой грамотности. В течение всего дня проходят мастер-классы, где можно создать предметы интерьера и аксессуары своими руками.

Маркет проводится несколько раз за сезон. Проект был запущен в 2012 году основателями Васильем Бадреевым и Юлией Турайхановой. Организаторы регулярно меняют формат маркета, чтобы поддерживать интерес аудитории.

Материал подготовлен при участии Артура Константинова
фото предоставлены Артуром Константиновым

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