В Менделеевске во второй день выборов прошел фестиваль автозвука

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске сегодня, во второй день выборов в Государственную Думу России, состоялся фестиваль автозвука, который объединил 50 участников и сотни зрителей со всего Татарстана и из соседних регионов. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района РТ.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Жюри оценивало автомобили по таким критериям, как замер звукового давления, качество звучания, свойства динамиков. Использование определенных музыкальных треков позволяло понять, насколько мощный звук способно выдать оборудование.

Некоторым участникам пришлось держать двери и стекла своих авто – они дребезжали от мощных вибраций. Как правило, на подобных фестивалях при измерениях применяется профессиональное оборудование. Датчики измеряют уровни при закрытых и открытых дверях, пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

«Фестиваль автозвука – это и соревновательный момент, и собрание команды единомышленников. Мы проводим такие фестивали регулярно, они объединяют множество людей вокруг интересной идеи. А чтобы не мешать горожанам, спортсмены собираются подальше от жилых домов», – прокомментировал событие глава Менделеевского района РТ Роберт Искандаров.

Фестиваль приурочили к голосованию на выборах в Госдуму из символических соображений. Его проведение подчеркивает, что «голос людей в такие важные дни должен звучать громко», подчеркнул руководитель муниципалитета.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 18.30 она достигла 40%.