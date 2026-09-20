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Общество 20 сентября 2026 06:00

В Татарстане сохранится теплая и сухая погода, возможен туман

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В Татарстане сохранится теплая и сухая погода, возможен туман
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 20 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся прежде по-осеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман. Юго-западный ветер чуть усилится – до 5–10 м/с.

После холодной (от 3 до 8, кое-где на западе региона – до 11 градусов выше нуля) ночи воздух в Татарстане в дневные часы вновь прогреется до +18, +23 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +20, +22).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в республику сухой погоды с теплыми днями и холодными ночами. Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #бабье лето
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