В Татарстане сохранится теплая и сухая погода, возможен туман

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 20 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся прежде по-осеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман. Юго-западный ветер чуть усилится – до 5–10 м/с.

После холодной (от 3 до 8, кое-где на западе региона – до 11 градусов выше нуля) ночи воздух в Татарстане в дневные часы вновь прогреется до +18, +23 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +20, +22).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в республику сухой погоды с теплыми днями и холодными ночами. Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.