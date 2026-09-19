«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграло «Уралочку» в Кубке легенд

Фото: dinamo-kazan.com

Сегодня прошел второй матч второго раунда женского волейбольного Кубка легенд. Казанское «Динамо-Ак Барс» играло с «Уралочкой».

Первый сет остался за девушками из республики Татарстан – 25:13. Вторую и третью проиграли – 19:25, 23:25. Выиграли четвертую – 24:10/



На тай-брейке подопечные Зорана Терзича были увереннее – 15:12. Как итог – победа 3:2.

Следующий матч казанские волейболистки проведут завтра – против калининградского «Локомотива».



