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На главную ТИ-Спорт 19 сентября 2026 19:01

«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграло «Уралочку» в Кубке легенд

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«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграло «Уралочку» в Кубке легенд
Фото: dinamo-kazan.com

Сегодня прошел второй матч второго раунда женского волейбольного Кубка легенд. Казанское «Динамо-Ак Барс» играло с «Уралочкой».

Первый сет остался за девушками из республики Татарстан – 25:13. Вторую и третью проиграли – 19:25, 23:25. Выиграли четвертую – 24:10/

На тай-брейке подопечные Зорана Терзича были увереннее – 15:12. Как итог – победа 3:2.

Следующий матч казанские волейболистки проведут завтра – против калининградского «Локомотива».

#жвк динамо-казань
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