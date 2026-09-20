Китайская Народная Республика выступает против односторонних ограничений, вводимых без одобрения Организации Объединенных Нацией и опоры на международное право; она торгует со всеми странами мира на основе равенства и взаимной выгоды. Так представитель Министерства коммерции КНР прокомментировал принятие Соединенными Штатами так называемого билля об «адских санкциях» – «Закона Линдси О. Грэма* о введении санкций против России и Ирана 2026 года».

«Подобное сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны», – заявил чиновник, указав таким образом на отрицательное отношение Китая к практике вторичных санкций.

По словам представителя КНР, в Пекине приняли к сведению принятие Штатами санкционного закона и будут внимательно следить за дальнейшими действиями Вашингтона.

«<...> оставляем за собой право принимать все необходимые меры для твердой защиты национального суверенитета и интересов развития Китая, а также законных прав и интересов китайских компаний», – заверил он.

Вместе с тем представитель Минкоммерции выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Китаем в поддержании стабильных экономических и торговых отношений и внесут больший вклад, чем сейчас, в поддержание мирового торгового порядка и безопасности, а также стабильности глобальных цепочек поставок.

До этого основатель индийской Инициативы по исследованию глобальной торговли (GTRI) Аджай Шривастава высказал мнение, что Индии не следует отказываться от закупок российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США.

На взгляд аналитика, Нью-Дели необходимо продолжать покупать нефть у Москвы, пока это остается выгодным, и параллельно вести переговоры с Вашингтоном, избегая односторонних торговых уступок. Скидки на нефть из РФ укрепили энергетическую безопасность Индии и помогли сдержать инфляцию, подчеркнул Шривастава.

Накануне американский лидер Дональд Трамп подписал закон о «санкциях из ада». Документ дает Президенту Соединенных Штатов право вводить адресные пошлины до 100% на импортные товары из пяти стран – крупнейших покупателей российской нефти или газа.

К моменту процедурного голосования в Сенате, которое состоялось 28 июля, крупнейшими покупателями нефти из РФ были Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а газа – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Однако документ позволяет освобождать от пошлин государства, закупающие менее 15% от общего объема экспорта российского газа и стремящиеся снизить зависимость от энергоносителей из России. Эта оговорка позволяет защитить от новых тарифов американских союзников – Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.

* Один из инициаторов закона, ныне покойный сенатор от Республиканской партии, при жизни был включен в РФ в список террористов и экстремистов.