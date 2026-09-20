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Общество 20 сентября 2026 08:15

На ТНВ стартовал 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

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На ТНВ стартовал 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»
Скриншот трансляции ТНВ

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» стартовал 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!». Его открыла песня «Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, Татарстан») в исполнении Государственного камерного хора Республики Татарстан.

Телемарафон начался 20 сентября в 8:00 и продлится до позднего вечера. Трансляция также доступна в официальном сообществе ТНВ во «ВКонтакте».

В течение дня гостями студии станут известные семьи Татарстана, представители трудовых династий, молодожены и супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни.

Во время телемарафона среди участников голосования разыграют призы. Победители смогут получить один из 11 смартфонов iPhone 17, а главным призом станет автомобиль Sollers ST8.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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