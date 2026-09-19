В Камско-Устьинском районе РТ столетний участник войны проголосовал на дому

Фото: © «Волжские зори»

Проживающий в деревне Мордовский Каратай Камско-Устьинского района Татарстана ветеран Великой Отечественной войны Николай Михайлович Макарычев, которому в июле этого года исполнилось 100 лет, на дому принял участие в выборах в Государственную Думу России. Об этом пишет местная газета «Волжские зори».

Ветеран, за которым ухаживают его сын Иван и соцработник Юлия Глонина, продолжает интересоваться политикой. «А что Иран, всё воюет? <...> А в Германии как дела? Я [Президента Франции Эмманюэля] Макрона не люблю, вообще не люблю всех, кто против России», – говорит участник войны.

Фото: © «Волжские зори»

«Я постоянно слежу за новостями, когда прихожу к ним, Николай Михайлович сразу начинает спрашивать про политическую обстановку в мире. Поэтому мне надо быть в курсе, чтобы ему отвечать», – заметила соцработник.

После того, как ветеран проголосовал, фельдшер Татьяна Загидуллина сделала ему прививку от гриппа. От гриппа привился и его сын Иван. «Мне болеть нельзя, а то еще отца заражу инфекцией, так что мне тоже надо прививаться», – пояснил он.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Фото: © «Волжские зори»

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по итогам двух дней голосования составила 57,8%. В целом по России она оказалась равна 44,38%.