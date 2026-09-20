В Менделеевске участники велопробега проголосовали после финиша

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске 19 сентября сотрудники АО «Аммоний» приняли участие в выборах в Государственную Думу России после велопробега, прошедшего по берегу Камы. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района РТ.

Всего на старт утром вышли более 60 человек – работники предприятия и члены их семей. Участники велопробега преодолели 5,5 километра и финишировали незадолго до полудня. После чаепития часть велосипедистов отправилась на избирательные участки.

Среди проголосовавших оказался именинник – Камиль Гайнуллин посвятил день рождения спорту и исполнению гражданского долга. А в семье Лизуниных на участок пришли представители двух поколений – все они работают на градообразующем предприятии. Проголосовали в субботу и активисты молодежного совета.

Традиционно, основная часть избирателей в Менделеевске - это представители химической отрасли, город называют колыбелью российской химии, работу одни из заводов помогал налаживать Дмитрий Менделеев.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по итогам двух дней голосования составила 57,8%. В целом по России она оказалась равна 44,38%.