Против организаторов концерта Канье Уэста в Петербурге подали очередной иск

Против организаторов концерта американского рэпера Канье Уэста (Йе) в Санкт-Петербурге подан очередной иск. Заявление поступило в Выборгский районный суд северной столицы 18 сентября, следует из карточки дела.

Иск, связанный с защитой прав потребителей, подала Алена Жгун. В качестве ответчиков в нем указаны агентство Say Agency (ООО «Сэй Эдженси»), которое организовывало концерт, и компания по продаже билетов Intickets.ru (ООО «Интикетс»).

Ранее иски в суды на организаторов концерта Уэста подали жители Воронежа и Москвы. Они требуют вернуть деньги, потраченные на билеты.

Выступление Канье 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге 17 августа анонсировал концертный менеджер рэпера. Однако через неделю, 24 августа, «Газпром Арена» сообщила, что не будет проводить концерт Уэста на своей площадке. В заявлении было отмечено, что стадион не является организатором мероприятия, а договора аренды не существует.

Позднее представители арены уточнили, что организаторы концерта рэпера начали продажу билетов, не обладая полным пакетом необходимых документов. В начале сентября пресс-служба площадки подтвердила, что в ее расписании на октябрь нет концертов каких-либо зарубежных исполнителей, включая Йе.

Позднее, 18 сентября, с сайта тура Канье Уэста пропало упоминание выступления в России. Еще за день до этого на нем упоминались два концерта в Петербурге и имелась возможность приобрести билеты на них.