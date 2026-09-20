Стартовал финальный день масштабного фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы #Татарстан

20 сентября стартовал финальный день республиканского фотоконкурса* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Автомобиль Sollers ST8 и 22 iPhone 17 уже разыграны. Сегодня станут известны имена последних обладателей призов – 11 смартфонов и 2 автомобилей.

Всего за дни выборов депутатов Госдумы РФ – 18, 19 и 20 сентября – в Татарстане разыгрывают 3 автомобиля и 33 смартфона. Принять участие в розыгрыше оставшихся призов может каждый житель республики.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо:

18-20 сентября сделать фото с семьей, друзьями или коллегами на фоне избирательного участка РТ (снаружи) со специальным браслетом. Браслеты выдаются проголосовавшим рядом с избирательными участками Татарстана.

Выложить фото на своей странице в социальной сети ВКонтакте с двумя обязательными хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга до 20:00 20 сентября 2026 года.

Обязательные условия:

Фото должно быть сделано на фоне избирательного участка – снаружи. На фотографии должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат, баннер.

На фотографии должно быть не менее двух человек (это могут быть члены семьи, друзья, коллеги), среди которых есть хотя бы один взрослый (от 18 лет).

На фотографии должен быть виден минимум 1 специальный браслет, выдаваемый проголосовавшим рядом с избирательными участками республики Татарстан.

Пост с фото и двумя хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга должен быть опубликован на стене личной страницы во ВКонтакте до 20:00 20 сентября 2026 года.

Хэштеги #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга должны быть в одном посте с фотографией (не в комментариях).

Участником фотоконкурса может быть только житель Татарстана, имеющий постоянную или временную прописку в РТ (с отметкой в паспорте).

Страница участника в социальной сети ВКонтакте должна быть открыта на время проведения фотоконкурса и принадлежать лицу, достигшему 18-летнего возраста.

Важно! Фотография, опубликованная 18 и 19 сентября, остается в конкурсе и участвует в розыгрышах до 20:00 20 сентября.

Расписание розыгрышей (мск) 20 сентября 2026 года:

09:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

10:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

11:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

12:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

13:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

14:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

15:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

16:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

17:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

18:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

19:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 17

21:00 (предварительно)** – розыгрыш 2 автомобилей SollersST8

Призы разыграют в прямом эфире телемарафона «Всей семьей на выборы» на телеканале ТНВ. Трансляция также будет дублироваться сообществе ВКонтакте «Татарстан Алга».

*Фотоконкурс не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой, участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной и добровольной основе

**розыгрыш пройдет сразу после выступления Салавата Фатхетдинова на концерте у центра семьи «Казан». За актуальной информацией следите 20 сентября 2026г. в сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте