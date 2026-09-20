Россиян в 2027 году ждет семь коротких рабочих недель

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В следующем, 2027 году граждан России ожидает семь коротких рабочих недель – две трехдневные и пять четырехдневных. На это обратил внимание ТАСС.

Первая трехдневная рабочая неделя придется на 24–26 февраля, а вторая – на 1–3 ноября.

Четырехдневные рабочие недели придутся на март, май, июнь и декабрь. При этом в мае будет две таких недели: с 4-го по 7-е число и с 11-го по 14-е.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новогодние праздники в предстоящем году продлятся одиннадцать дней. Всего тех россиян, которые работают на пятидневке, ждет в 2027-м 247 рабочих дней.