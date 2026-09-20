news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 сентября 2026 09:22

До 14:00 в Татарстане можно подать заявление на голосование на дому

Читайте нас в

В Татарстане до 14:00 сегодня, 20 сентября, принимаются заявления на голосование на дому на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Подать заявление могут избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности, необходимости ухода за другими людьми или по иным уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на участок.

Избирательные участки в республике открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего в Татарстане сегодня работают 2 742 участковые комиссии.

На всех участках ведется видеоконтроль. По данным ЦИК РТ, сбоев в работе камер не зафиксировано.

Международные наблюдатели от миссии стран СНГ сегодня посещают Высокогорский и Арский районы, где знакомятся с работой избирательных комиссий и общаются с избирателями.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Я как ураган!»: 100-летний житель Тукаевского района пришел на выборы

«Я как ураган!»: 100-летний житель Тукаевского района пришел на выборы

19 сентября 2026
Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

19 сентября 2026
Новости партнеров