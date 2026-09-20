До 14:00 в Татарстане можно подать заявление на голосование на дому

В Татарстане до 14:00 сегодня, 20 сентября, принимаются заявления на голосование на дому на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Подать заявление могут избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности, необходимости ухода за другими людьми или по иным уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на участок.

Избирательные участки в республике открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего в Татарстане сегодня работают 2 742 участковые комиссии.

На всех участках ведется видеоконтроль. По данным ЦИК РТ, сбоев в работе камер не зафиксировано.

Международные наблюдатели от миссии стран СНГ сегодня посещают Высокогорский и Арский районы, где знакомятся с работой избирательных комиссий и общаются с избирателями.