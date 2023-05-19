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Шамиль Садыков поздравил сотрудников СМИ с Днем печати Татарстана
Журналистика — это профессия по зову сердца. Ее представители 24 на 7 должны быть в курсе событий, происходящих в Татарстане, делиться с читателями самыми актуальными и свежими новостями. Об этом в поздравлении к сотрудникам республиканских СМИ заявил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
Сегодня в Татарстане отмечается региональный праздник — День печати. Он ежегодно празднуется 19 мая и приурочен к дате выхода в свет первого номера газеты на татарском языке под названием «Нур».
«Ежедневно 24/7 быть в курсе происходящих в республике событий, создавать контент, доводить до читателя самые свежие и актуальные новости — это профессия по зову сердца. Здесь невозможно работать без невероятной любви к профессии, потому что журналистика — это образ жизни», — говорится в поздравлении.
В заключение Садыков пожелал коллегам здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия.
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