news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 6 октября 2026 23:30

Кардиолог рассказала, когда нужно вызывать скорую, чтобы не умереть от инфаркта

Читайте нас в

Люди не вовремя обращаются за медпомощью при симптомах инфаркта, и это заканчивается трагедией, рассказала кардиолог Ольга Дворина в беседе с «Радио 1». По словам врача, принцип «потерплю — само пройдет» — крайне вреден, и при появлении симптомов необходимо сразу вызывать скорую помощь.

«Часто при нижнем инфаркте происходит тошнота, рвота, что воспринимается как отравление, хотя это совершенно не про это. Единственно верное действие — вызвать скорую и не пытаться лечить самостоятельно», — рекомендует специалист.

Дворина также добавила, что особую настороженность должны вызывать резкая слабость и холодный пот.

«Это всегда говорит о сосудистой катастрофе, и здесь нельзя никакого промедления. Нельзя полагаться на "авось" и думать, что пройдет само», — отметила она.

#инфаркт #скорая помощь #кардиолог
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

6 октября 2026
Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

6 октября 2026
Новости партнеров