Кардиолог рассказала, когда нужно вызывать скорую, чтобы не умереть от инфаркта

Люди не вовремя обращаются за медпомощью при симптомах инфаркта, и это заканчивается трагедией, рассказала кардиолог Ольга Дворина в беседе с «Радио 1». По словам врача, принцип «потерплю — само пройдет» — крайне вреден, и при появлении симптомов необходимо сразу вызывать скорую помощь.

«Часто при нижнем инфаркте происходит тошнота, рвота, что воспринимается как отравление, хотя это совершенно не про это. Единственно верное действие — вызвать скорую и не пытаться лечить самостоятельно», — рекомендует специалист.

Дворина также добавила, что особую настороженность должны вызывать резкая слабость и холодный пот.

«Это всегда говорит о сосудистой катастрофе, и здесь нельзя никакого промедления. Нельзя полагаться на "авось" и думать, что пройдет само», — отметила она.