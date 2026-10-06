Сборная России сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде
Сегодня в Нижнем Новгороде состоялся товарищеский матч – сборная России принимала сборную Нигерии.
Первая половина прошла под диктовку подопечных Валерия Карпина проели активно и на перерыв ушли лидерами – у нашей сборной отличились Лечи Садулаев и Матвей Кисляк – 2:1. У Нигерии – Келечи Ихеаначо.
Во втором тайме темп только увеличился – было забито еще три гола: у России отличился Алексей Миранчук, у гостей – Питер Эдокполор и Акор Адамс. Итоговые – 3:3.
На этом осенний сбор для сборной России завершен.