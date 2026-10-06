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На главную ТИ-Спорт 6 октября 2026 21:08

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде

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Сборная России сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялся товарищеский матч – сборная России принимала сборную Нигерии.

Первая половина прошла под диктовку подопечных Валерия Карпина проели активно и на перерыв ушли лидерами – у нашей сборной отличились Лечи Садулаев и Матвей Кисляк – 2:1. У Нигерии – Келечи Ихеаначо.

Во втором тайме темп только увеличился – было забито еще три гола: у России отличился Алексей Миранчук, у гостей – Питер Эдокполор и Акор Адамс. Итоговые – 3:3.

На этом осенний сбор для сборной России завершен.

#валерий карпин #сборная России по футболу
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