Омерзительное слово «респект»: Лебедев высказался о современном языке молодежи

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался в своем VK-сообществе о переменах в русском языке.

В посте он назвал слово «респект», которым молодежь выражает уважение, омерзительным иностранным словом. По его словам, раньше, когда люди были образованны и воспитаны, уважаемого человека называли «респектабельным».

Часть комментаторов подхватила тему и добавила к списку раздражающих слов свои варианты. Один из пользователей написал, что его слегка подташнивает от «абьюза», «личных границ» и «проработанности».

При этом нашлись и те, кто указал на смысловые нюансы, заявив, что «респектабельный» не является полным синонимом слова «уважаемый» – примерно как «мораль» и «нравственность».