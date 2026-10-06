В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани прошел закрытый предпремьерный показ дебютной картины Булата Сабитова «Я приду» перед выходом в широкий российский прокат.

Фильм, снятый полностью в Татарстане, представляют как теплую семейную историю о дружбе, взрослении, ответственности и связи поколений.

Шестнадцатилетний Тимофей сбегает из спецшколы, потому что его бабушка перестала отвечать на письма. Во время побега к нему присоединяется мальчик Малёк. Эта авантюра изменит их обоих и поможет понять, что значит заботиться о другом человеке и быть рядом.

Денис Супрунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы сняли фильм в далеком 2019 году. Все началось с нашего с Булатом знакомства в 2018 году. Представляете, 7 лет прошло, 7 лет мы копили деньги, 7 лет учились тому, как устроен кинематограф», – рассказал на открытии показа генеральный продюсер картины Денис Супрунов.

Слоган картины: «Фильм, после которого захочется позвонить родным». По словам Сабитова, тема бабушек и дедушек сегодня остается актуальной и находит отклик у современного зрителя.

«По итогам прошедших показов людям нравится фильм, и люди даже не замечают, что фильм снимался в 2019 году», – отметил режиссер фильма.

Булат Сабитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На вопрос корреспондента, действительно ли целевой аудиторией картины авторы считают старшее поколение, режиссер ответил, что так действительно задумывалось изначально, но впоследствии аудитория картины расширилась.

«Мы думали, что, наверное, это будет интересно людям 40-50+, но у нас были показы для бабушек и дедушек ко дню пожилых людей, были показы для школьников от 8 до 12 лет – все очень тепло приняли. Всем нравится, все довольны, все хлопают и ставят оценки. Поэтому наша целевая аудитория чуть-чуть расширилась», — ответил Сабитов.

Главные роли в картине исполнили: Даниил Пасынков, Иван Шуваров, Алексей Марков, Алсу Сунгатова и Нина Калаганова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне роль понравилась, и я с удовольствием там сыграла. Она добрая и хорошая, сейчас так мало добра. А мальчики молодцы, они меня сделали главной героиней, на всех рекламах – я», – рассказала исполнительница роли бабушки Нина Калаганова.

Первые специальные показы прошли в кинотеатрах «Мир» (Казань) и «Октябрь» (Москва).

Выход картины в широкий российский прокат состоится 8 октября.