В Казани откроется выставка Музея кино об истории отечественного кинематографа

С 8 октября в Национальном музее Татарстана начнет работу выставка Государственного центрального музея кино «Путем кинопленки». Экспозиция расскажет о более чем столетней истории российского кинематографа и его связи с важнейшими событиями в истории страны.

Посетителям представят около 400 экспонатов из фондов Государственного центрального музея кино и Национального музея Татарстана. Экспозиция охватывает период от зарождения отечественного кинематографа в начале XX века до постсоветского кино и показывает, как изменения в обществе влияли на развитие киноязыка и способы съемки.

Среди экспонатов – киносъемочный аппарат «Патэ-камера» начала XX века с ручным приводом, платья эпохи НЭПа и костюмы со съемок фильмов «Герой нашего времени» (1965), «Москва слезам не верит» (1979), «Орда» (2012) и «Трудно быть богом» (2013).

Отдельный раздел посвящен военной документалистике. В экспозиции можно увидеть погон фронтового оператора лейтенанта А. А. Крылова, пробитый осколком авиабомбы во время съемок освобождения Вильнюса в июле 1944 года. Также посетителям покажут награду за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), ставшую первым советским «Оскаром», и оригинальные эскизы декораций к картине «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975).

Национальный музей Татарстана представит стереоскопический проектор «Таксифот» начала XX века, кинопроектор «Патэ-КОК» 1910-х годов, фрагменты фильмов «Советская Татария», «Ленин в Казани» и «Товарищ Камай», а также материалы Казанского международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар».

Выставка проходит в рамках национального проекта «Семья». Экспозиция будет работать в Графитовом зале Национального музея Татарстана до 16 декабря. Посетить ее можно по входному билету в музей и Пушкинской карте. В рамках выставки также запланированы лекции, кинопоказы и мастер-классы.

Возрастное ограничение – 6+.