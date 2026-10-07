HR-специалист Лоикова назвала неочевидную причину для увольнения

Работодатель вправе применить дисциплинарные взыскания или уволить сотрудника из-за резкого запаха чеснока. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Однако это возможно только при наличии официальных внутренних документов компании, регламентирующих требования к гигиене. Процедура должна проходить в рамках законной дисциплинарной лестницы после многочисленных предупреждений.

По словам эксперта, сам по себе запах – незаконное основание ни для выговора, ни для отстранения: Трудовой кодекс не знает такой статьи. За запах нельзя ни уволить, ни обвинить, ни объявить замечание либо выговор. Но если в организации есть правила внутреннего трудового распорядка, кодекс этики и трудовой договор, где прописаны требования к внешнему виду, гигиене и условиям нахождения на рабочем месте, и сотрудник с ними ознакомлен, то запах из личной проблемы превращается в дисциплинарную.

Лоикова отметила, что при жалобах от коллектива или клиентов работодателю сначала необходимо зафиксировать факт нарушения правил и провести беседу, прежде чем переходить к крайним мерам.

По ее словам, если сотрудник после замечания продолжает нарушать прописанные правила, появляются основания для взысканий. И только при систематических нарушениях после всех предупреждений возможно увольнение по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ – неоднократное неисполнение обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания. Если работодатель пропускает эти этапы и увольняет сразу за какой-то аромат, суд легко восстановит сотрудника.

Эксперт подчеркнула, что сам по себе запах не может служить автоматическим поводом для выговора или отстранения от работы, поскольку в Трудовом кодексе РФ нет соответствующих статей. По ее мнению, любые попытки оштрафовать сотрудника за это или принудительно отправить его домой без соблюдения регламентов будут признаны незаконными. А если запах является следствием проблем со здоровьем, то еще и дискриминацией.